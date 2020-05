Bodden kratzt am Derbysieg gegen FC Bayern

Eine kleine Sensation verpassten Bodden und Co. dagegen einen Spieltag zuvor im Müchner Lokalderby, als Underdog 1860 die großen Bayern um Torhüter Oliver Kahn, Lothar Matthäus und Co. schon am Rande einer Niederlage hatte: "Wir haben schon mit 3:2 geführt, die Bayern waren mit zwei Mann in Unterzahl", erinnert sich Bodden, nachdem Doppelpacker Horst Heldt und Jörg Böhme den TSV in Führung geschossen hatten: "Dann kam Carsten Jancker und hat uns das Ding noch versaut. Ich weiß das deswegen noch so genau, weil das Spiel an meinem Geburtstag stattfand und meine ganze Family zu Besuch war", so Bodden über das damalige Duell vom 4. Mai 1997, "am Ende hat mir der Jancker auch die Geburtstagsfeier vermiest."