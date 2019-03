Doreen Dietel: Rauswurf als "Trixi" bei "Dahoam is Dahoam"

Was ist dran an dieser üblen Beschuldigung? Die AZ hat beim BR nachgefragt. Die Redaktion von "Dahoam is Dahoam" ist von Doreen Dietels Vorwürfen überrascht: "Über die Äußerungen von Doreen Dietel sind wir schlichtweg verwundert. Das Interview, mit dem sie sich angesichts des damals bevorstehenden Abschieds von 'Dahoam is Dahoam' auf der Homepage der Serie von den Fans verabschiedet hat, wurde seinerzeit eng zwischen 'DiD'-Redaktion und Doreen Dietel abgestimmt und von ihr freigegeben. Überdies hat sich Doreen Dietel auch in anderen Interviews entsprechend geäußert und damit deutlich gemacht, dass die Aussagen damals ihrer persönlichen Meinung entsprachen – unter anderem in der AZ."