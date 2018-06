Wer an ihn denkt, denkt zuerst an seine Zeit als Sportvorstand des FC Bayern, 2012 geholt, um mit seiner schier grenzenlosen Hingabe und Gier die Münchner Starkicker zum Champions-League-Sieg zu treiben. Geholt, um zuerst das Triple und letztlich vier Meisterschaften in Folge mit dem FC Bayern zu gewinnen.