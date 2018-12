Ex-RB-Leipzig-Coach kontaktiert Ralph Hasenhüttl erzählt von Telefonat mit Bayern-Bossen

Hasenhüttl verliert, Kovac siegt souverän

"Titel und Meisterschaften in der Vita zu haben, hilft aktuell ungemein, um bei Bayern München als Trainer bestehen zu können", sagte Hasenhüttl dazu. Er selber unterschrieb erst kürzlich einen Vertrag beim FC Southampton in der Premier League. Am Samstag verlor er mit seinem neuen Klub 1:2 bei Cardiff City.