München – Was in diesem gar nicht so großen Haus schon alles passiert ist, wer hier alles trank (so ziemlich jeder mal), schlemmte (Maximilian Schell liebte besonders den Kaiserschmarrn), flirtete (psst!), das war immens. Doch so berühmt das Nürnberger Bratwurst Glöckl am Dom ist (acht Millionen Bratwürstl/Jahr, 60 Mitarbeiter) und so berüchtigt sein kultiger Wirt Michi Beck (†2009) war, so munter und buchenholzfeurig geht es hier weiter. Das beweisen die beiden Chefs Jürgen Morawek und Bernd Mancner, die gerade ein großes Fest zum 125. Jubiläum veranstaltet haben.