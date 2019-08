Sie haben Traditionsklub Mannheim, ähnlich wie Daniel Bierofka den TSV 1860, wieder in den Profifußball geführt. Wie fühlen sich die ersten Drittliga-Minuten an?

Es fühlt sich sehr schön an. Wir waren für 16 Jahre nicht mehr in einer Profiliga, sind ja eine Saison vorher nur ganz knapp gescheitert. Aber wir wissen, dass wir uns nicht ausruhen dürfen. Du wirst in der Dritten Liga von Beginn an gefordert. Jetzt wollen wir so schnell es geht die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln – alles andere wäre Wahnsinn. Wir müssen erstmal auf dem Teppich bleiben.