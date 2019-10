München - Wenn der TSV 1860 am Samstag (14 Uhr/BR und im AZ-Liveticker) bei Hansa Rostock antritt, werden wohl zwei Herzen in der Brust von Martin Max schlagen. Der ehemalige Stürmer erlebte bei Sechzig die erfolgreichste Zeit seiner Karriere. In 138 Einsätzen für den TSV erzielte Max 71 Treffer, 2000 und 2002 war er sogar Bundesliga-Torschützenkönig. Zur Saison 2003/04 wechselte der damals 34-Jährige ablösefrei nach Rostock und schoss auch im fortgeschrittenen Fußballer-Alter noch 20 Tore und führte Hansa sensationell auf Platz 9.