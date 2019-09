Wie schaffen es die Schwergewichte 1860 und Kaiserslautern denn wieder hoch?

Wenn das so einfach zu beantworten wäre. Lauterns Anspruch ist im Gegensatz zu 1860 ja klar formuliert. Sechzig schrumpft sich gerade kleiner, in der nächsten Saison scheint es nicht besser zu werden. Sie werden mehr auf die Jugend setzen, aber auch das ein oder anderen Talent verkaufen müssen. Je länger du in der Dritten Liga bleibst, desto schwieriger wird es jedenfalls, wieder in den bezahlten Fußball zu kommen. Und damit meine ich die Bundesliga und die Zweite Liga, denn erst dort kann man Geld verdienen im Profifußball.