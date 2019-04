Sie sind mehr auf die Schwiegersohn-Rollen abonniert. Wäre es Ihr Traum, mal etwas in Richtung Action zu machen?

Es wäre durchaus mein Traum. Natürlich nicht in dem Umfang. Mir schwebt jetzt nicht die nächste James Bond-Rolle vor. Aber eine Kommissar-Geschichte, eine eigene Krimi-Serie, das würde mir durchaus Spaß machen. Etwas mehr Action, weil ich das auch privat sehr liebe. Ich bin bei meinen Rollen natürlich mehr auf den Schwiegersohn, auf den, der das Mädchen immer bekommt, festgelegt. Das ist meine Nische und das ist auch schön und gut. Aber es ist nun einmal so: der Fiesling würde gerne mal in einer Romanze spielen und der Schwiegersohn den Action-Helden. Ich bin ein Mann und ein Abenteurer. Deswegen würde mich das durchaus reizen. Aber ich bin froh um meine Nische. Wie heißt es so schön: "Die Hand, die einen füttert, beißt man nicht." Ich weiß aber, dass noch mehr geht und ich arbeite daran.