Prinzessin Christina wurde am 18. Februar 1947 im Schloss Soestdijk in Baarn geboren. Sie war die vierte Tochter von Königin Juliana und Prinz Bernhard. Christina heiratete 1975 den bürgerlichen Jorge Guillermo und verlor so ihren Platz in der Thronfolge. Drei Kinder gingen aus der Ehe hervor: Bernardo (1977), Nicolás (1979) und Juliana (1981). 1996 wurde die Ehe geschieden.