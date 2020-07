Der 30-Jährige gestand aber nur das heimliche Filmen - nicht die angeklagten Vergewaltigungen. Der Sex mit den Frauen sei einvernehmlich gewesen. Mit allen drei, die ihm nun Vergewaltigung vorwerfen, habe er zuvor über seine sexuellen Vorlieben gesprochen. Eine sei schon bei vorherigen Treffen "nicht gerade zimperlich" gewesen, eine andere habe "harten Sex" mit Schlägen und Würgen gefordert.

Prozess in Würzburg: Angeklagter hatte seinen "großen Auftritt"

Mit dieser Frau war er im Juli 2018 in einer Bar in Würzburg. In einem Park soll es dann später zur mutmaßlichen Vergewaltigung gekommen sein. Mindestens eine Minute habe er sie gewürgt, so steht es in der Anklage. Für die Frau endete die Nacht im Krankenhaus. Die Polizei sprach damals von einem lebensbedrohlichen Zustand. Die Aussage der Betroffenen fand am Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Laut dem Anwalt einer Nebenklägerin wich deren Schilderungen in einigen Punkten von der Aussage des Angeklagten ab.

Die Kammer äußerte offensichtliche Zweifel an der Aussage des Angeklagten. Immer wieder kam die Fragen nach dem "Warum?" auf: "Warum kommen drei Frauen und behaupten, dass der Sex mit Ihnen erzwungen war?", fragte ein Richter. Auch der Staatsanwalt äußerte sich deutlich gegenüber dem ehemaligen Kickboxer: "Sie hatten heute Ihren großen Auftritt. Die nächsten Tage gehören den Geschädigten."

