Verlängert Felix Weber beim TSV 1860?

Bitter sind solche Ansagen für allem für einen Mann wie Felix Weber, der sein Können als Spielführer und unangefochtener Stammspieler gleich in doppelter Hinsicht schon unter Beweis gestellt hat (18 Spiele, zwei Treffer in der laufenden Saison). "Ich bin eben kein Lautsprecher", sagte Weber zwar mehrfach zum Thema Anführer-Gen, doch sein ehemaliger Chef Daniel Bierofka schätzte neben der sportlichen Klasse des robusten Mannes seine besonnene, sympathische und verlässliche Art. Weber gilt als Ur-Löwe und Identifikationsfigur, der am liebsten mit 1860 dorthin zurückkehren würde, wo er kurz vor dem Abstieg 2016/17 bereits auf dem Rasen stand: in die Zweite Liga.