Köstner: "Hopp hat mich damals gut behandelt"

Waren Sie nicht ein wenig enttäuscht, dass dann offenbar mehr Möglichkeiten vorhanden waren als noch bei Ihnen?

Nein, ich hatte ja keine Rechte und Pflichten mehr, als ich meinen Vertrag zurückgab. Ich will aber auch sagen, dass mich Hopp damals sehr gut behandelt hat. Und ich habe ihm auch ganz ehrlich und offen die Meinung über den Verein gesagt. Vielleicht habe ich damit einen bescheidenen Anteil an der Entwicklung des Vereins. Denn danach hat man erkannt, dass man mehr tun muss. Dann ging es schnell nach oben. Und damit hat das auch mit dem Hass gegen Hopp begonnen.

Der ja immer noch anhält, wie man vergangenes Wochenende in Mönchengladbach wieder beobachten konnte.

Das ist furchtbar. Ich habe es einmal live miterlebt, in Freiburg. Dieser urtümliche, badische Verein. Als die Hoffenheimer dort aufschlugen – welcher Hass da von einigen Idioten Hopp entgegengebracht wurde. Unglaublich. Aber wenn man ihn persönlich kennt, weiß man, der ist ganz anders. Er ist vielfach engagiert und macht etwas für die breite Öffentlichkeit.

Köstner: "Nichts rechtfertigt den Hass gegen Hopp"

Viele haben sich damals auch gefragt, warum er mit seinem Geld nicht etwa Waldhof Mannheim unterstützt.

Hopp ist ein Mann, der seine Entscheidungen treffen will, ohne vorher durch ein Gremium gehen zu müssen. Ich glaube, dass haben solche Leute an sich. Deswegen sind sie ja so erfolgreich. Aber das rechtfertigt in keiner Weise diese üble Art der Beleidigungen, wie sie immer wieder zu sehen und zu hören sind. Nichts rechtfertigt das.

Es scheint so, dass Hopp gerne die Zügel in der Hand hält.

Natürlich. Aber er hat sich auch zum Ziel gesetzt, dass sich die TSG auf eigene Beine stellt. Und meines Wissens trägt sich der Verein mittlerweile selbst. Es ist bemerkenswert, was dort geschaffen wurde. Trotz des Geldes. Das hatten andere Vereine schließlich auch – und sind weit weniger erfolgreich.

Köstner: "Ich glaube, Unterhaching wird aufsteigen"

Wie läuft es für Hoffenheim am Samstag gegen Bayern?

Hoffenheim hat in der Saison schon gezeigt, dass es mit großen Teams mithalten kann. Aber ich bin davon überzeugt, dass Bayern mit viel Rückenwind aus der Champions League gewinnen wird.

Ist Bayern auch Ihr persönlicher Meister-Tipp?

Ich halte Leipzig für einen sehr gefährlichen Konkurrenten. Die haben junge Spieler, die haben schnelle Spieler. Und ich glaube, dass die jetzt richtig Blut geleckt haben. Sollte RB aber tatsächlich in der Champions League noch weiterkommen, dann werden sie dem Tribut zollen müssen. Dann spricht die Routine klar für die Bayern.

Sprechen wir noch über ein anderes Ihrer ehemaligen Teams: Was trauen Sie der SpVgg Unterhaching zu?

In diesem Jahr haben Sie eine Konstanz entwickelt, die ihnen zuletzt etwas gefehlt hat. In den vergangenen Jahren sind sie ja in der Rückrunde etwas abgestürzt. Ich glaube, dass sie in diesem Jahr die Früchte ihrer Arbeit ernten und aufsteigen werden.

