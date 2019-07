Schwangerschaft: Isas Baby hat sich nicht gedreht

Auf ihrem Youtube-Kanal "The Isi Life" stellt die 35-jährige Isabell regelmäßig Videos über ihre Schwangerschaft online. In ihrem aktuellen Update erklärt die Schauspielerin, dass sich ihr Kind im Mutterleib nicht gedreht hat. In dieser Position ist eine natürliche Geburt sehr schwer, denn es besteht ein erhöhtes Risiko, dass es beim Baby zu Sauerstoffmangel kommt.