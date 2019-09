Verteidiger Ziegert wies die Anklagepunkte zurück. So hätten die Ermittler die Lieferkette nicht genau nachweisen können, also dass von Bayern-Ei produzierte Eier über Zwischenhändler an bestimmte Küchen, Hotels oder Endverbraucher geliefert wurden. "Lieferungen können lediglich zwischen Bayern-Ei und einem Zwischenhändler, mit dem Bayern-Ei in geschäftlichem Kontakt steht, belegt werden." Der weitere Weg der Eier lasse sich nicht zuverlässig verfolgen.