Ob ihm der Neubau gefällt oder nicht, darauf geht der 85-Jährige gar nicht ein, aber er kennt die Pläne. "Da sind ja noch mehr Fensterfassaden als heute, die müssen doch genauso gepflegt und gereinigt werden", schimpft Laschinger.

Die schwere Arbeit hielt Laschinger fit

Tausende Arbeitsstunden hat Laschinger hier verbracht. Er glaubt, dass ihn die schwere Arbeit von damals langfristig auch fit gehalten hat, obwohl er manchmal diese aggressiven Scheuermittel verwendete. "Leiter rauf, Leiter runter, den ganzen Tag auf den Beinen und an der frischen Luft - ich glaub' schon, dass ich auch deshalb 85 geworden bin", sagt Laschinger. Doch der Giesinger ist offenbar auch hart im Nehmen. Laschinger überlebte 1984 einen Hirntumor, der operiert werden musste.

Leidensfähigkeit beweist er auch als Ur-Fan der Sechzger - und hat damit eine weitere Erinnerung an die Schalterhalle. Irgendwann in den 60ern war er nämlich nach einer erneuten Niederlage so sauer, dass er mit der Polizei aneinandergeriet. "Ich hatte die Zeitung in der Hand, stand da in der Schalterhalle mit meinem Kollegen und hab halt vor mich hingeschimpft", erinnert er sich, "dann kamen zwei Zivilbeamte und fragten, was los ist. Wir wurden wohl verdächtig. Sie nahmen uns in die Ettstraße mit und haben uns zwei Stunden eingesperrt, bis alles geklärt war." Laschinger kann heute darüber lachen.

