Ex-Ehemann von Heidi Klum Seal postet Foto von sich und Sohn Henry

Seal und Heidi Klum waren offiziell von 2005 bis 2014 verheiratet; die Trennung erfolgte bereits 2012. Ihr erster gemeinsamer Sohn, Henry Günther Ademola Dashtu Samuel, kam im September 2005 in Los Angeles zur Welt. Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel folgte im November 2006 ebenda. Nesthäkchen Lou Sulola Samuel erblickte im Oktober 2009 ebenfalls in Kalifornien das Licht der Welt. Klums erste Tochter aus einer früheren Beziehung, Helene Boshoven Samuel, wurde von Seal adoptiert. Sie kam in New York zur Welt und feiert im Mai ihren 16. Geburtstag.