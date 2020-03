München - Bayerns Trainer-Legende Jupp Heynckes hat mit eindringlichen Worten zum Zusammenhalt in der Coronakrise aufgerufen. "Wir müssen uns solidarisieren! Wir brauchen jetzt ein uneingeschränktes Mit- und Füreinander! In der Bevölkerung, auf allen Gebieten unseres Zusammenlebens, im Fußball", schrieb der 74-Jährige in einem Gastbeitrag für den "kicker".