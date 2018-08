Im Vorfeld seines Abschiedsspiels wurde der Weltmeister von 2014 mit dem Bayerischen Verdienstorden und der Aufnahme in die Hall of Fame des FC Bayern geehrt. Für die Münchner bestritt Schweinsteiger wettbewerbsübergreifend 500 Spiele und war dabei an 168 Treffern beteiligt (68 Tore, 100 Vorlagen). 2015 verließ er den Rekordmeister in Richtung Manchester United, seit März vergangenen Jahres läuft er in der MLS für Chicago Fire auf.