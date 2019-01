AZ: Herr Sammer, Ottmar Hitzfeld feiert am Samstag seinen 70. Geburtstag. Was ist das Erste, das Ihnen zu ihm einfällt?

MATTHIAS SAMMER: Für mich ist er ein Gentleman. So hat er sich in den ganzen Jahren als Mensch, Trainer und Persönlichkeit präsentiert. Er war immer geprägt von seiner Klarheit, wie er Menschen geführt hat. Er war ein sehr starker Anführer, ist gleichzeitig aber nicht zu dominant aufgetreten. So hat er seiner Mannschaft Luft zum Atmen und für Kreativität gegeben. Das hat er in einer Balance geschafft, die unglaublich war. Und warum Gentleman? Weil er immer die Contenance bewahrt hat, egal ob intern oder extern. Auch in schwierigsten Situationen hat er immer versucht, das auf seine Art zu lösen: souverän, fast immer positiv, er ist nie ins Persönliche gegangen. Und: Er hat seine Spieler besser gemacht.