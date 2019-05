Europatag 2019 Ein Fest für Zusammenhalt und Frieden

Herzensangelegenheit Europa: Wünsche, Lob und Kritik

Auf blaue und goldene Folien konnten Europavisionen geschrieben werden – Wünsche und Lob, aber auch Kritik. Die wurden an einem blauen Riesenherz im Prunkhof des Alten Rathauses angebracht. Unter den Top-Wünschen: Frieden, Zusammenhalt – und „No Brexit!“

„Europa ist unsere Zukunft. Man sollte zur Europawahl gehen, um den Kräften, die für ein positives Europa, eine europäische Gemeinschaft im besten Sinne sind, mehr Gewicht zu geben“, sagt ein Mitarbeiter des Europatages. Mit dieser Meinung ist er nicht allein. Dies bewiesen tausende von Besuchern auf dem Marienplatz und in der Fußgängerzone. So viele Akteure und Institutionen wie noch nie engagierten sich bei dem Aktionstag, den die Landeshauptstadt gemeinsam mit dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in München, der Vertretung der EU-Kommission, der Europa-Union München und erstmals auch mit der Bayerischen Staatskanzlei veranstaltet hatte. Allein auf der Bühne standen insgesamt über 400 Mitwirkende, dazu kamen noch hunderte Aktive an den vielen Ständen.

„Ich engagiere mich für Europa, weil wir der EU einen dauerhaften Frieden zu verdanken haben“, sagt etwa Milli Leibfarth. Die Berlinerin ist Teil des Europabus-Teams. Der Bus tourt noch bis 13. Mai durch Bayern und bietet unter anderem Workshops für Neuwähler an.