Bayern spielt auch 2019 und 2020 europäisch

"Natürlich wollen wir uns vor unseren Fans mit einem Sieg aus der Euroleague verabschieden und ein gutes Spiel zeigen“, sagte sein Trainer Dejan Radonjic. "Das ist auch wichtig für unseren weiteren Weg und die Entwicklung unserer Form in Richtung BBL-Playoffs.“ In der Liga kann der Titelverteidiger die gleich am Sonntag (18 Uhr) in Frankfurt unter Beweis stellen.