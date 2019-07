Bayern soll fester Bestandteil der Euroleague werden

"Wir haben immer den Anspruch, uns weiterzuentwickeln, und ein klares Beispiel dafür ist die neue Arena", sagte Hoeneß. Eine mögliche A-Lizenz, also eine dauerhafte Spielberechtigung für die Euroleague war zwar kein offizielles Thema. Als "Start der Prozedur, dass Bayern ein fester Bestandteil der Euroleague wird", ordnete Bertomeu das Treffen aber unmissverständlich ein: "Wenn ihre Entwicklung so weitergeht, wie wir das alle erwarten und hoffen, habe ich keinen Zweifel, dass es so kommt."