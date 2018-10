München - Derrick Williams versuchte sich gar nicht erst in Understatement. "Ich weiß, dass wir da sein werden, in den Euroleague-Finals, ich kann es sehen", formulierte der Neuzugang des FC Bayern Basketball vor dem Start in den höchsten europäischen Wettbewerb seinen großen Titeltraum. "Wenn man es sich vorstellen kann und daran glaubt, dann wird es manchmal auch passieren", sagte der 27 Jahre alte US-Amerikaner mit dem Selbstbewusstsein aus 428 Spielen in der NBA.