Wo führt das hin?

Im Moment werden mit dem Geld die Portfolios der Anleger gerettet. Die EZB nutzt das Geld, um Staatspapiere zu kaufen, damit die Kurse hoch zu halten und die Anleger – im Wesentlichen Banken – zu retten. Das ist in der Krise vielleicht vertretbar. Langfristig entfernen wir uns aber immer mehr vom Gebot einer am Geldwert orientierten Zentralbankpolitik. Der Überhang der Geldmenge über die reale Ökonomie wird immer größer. Ich fühle mich in fataler Weise an die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg erinnert, als man eine kaputte Wirtschaft hatte, die Spanische Grippe kam und Deutschland versuchte, sich mit frischem Geld zu retten.