Euphorie während der WM München will wieder zur Handball-Stadt werden

Handball in München: Steigt der FC Bayern ein?

In München fehlt es derzeit an mehreren Ecken und Enden. Georg Clarke, Präsident des Landesverbandes BHV, zählte in der "Süddeutschen Zeitung" die Mängel auf: Es gibt keinen Verein in der dritten Liga, um für Spieler in der Region eine Perspektive zu bieten, zudem kein Internat, um Schule und Sport zu vereinbaren. Außerdem fehlt eine passende Spielstätte für 2.000 bis 4.000 Zuschauer, da die Olympiahalle mit einer Kapazität von 12.000 zu groß und zu teuer ist. (Lesen Sie auch: Handball-Party in der Olympiahalle)