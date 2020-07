Unterhaching - Am Sonntagnachmittag hat ein 41-jähriger Münchner seinen Geburtstag in Unterhaching gefeiert. Soweit nichts Ungewöhnliches. Doch der Mann veranstaltete seine Party in einem Landschaftsschutzgebiet im Perlacher Forst, rund 150 Personen nahmen an dem illegalen Rave teil.