München - In Münchens Gastro-Welt kamen die neuen Corona-Regeln von Ministerpräsident Markus Söder wie ein Paukenschlag an. Viele hatten die Einschränkungen befürchtet, ab Mittwoch ist es Realität: Speiselokale dürfen nur noch bis 15 Uhr geöffnet sein – vorausgesetzt, die maximal 30 Gäste können einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinanderhalten. Nach 15 Uhr müssen die Restaurants schließen – oder eben auf Lieferservice, Drive-in oder to go umstellen. Doch wie gehen Münchens Gastronomen damit um?