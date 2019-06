Das Ess-Klasse-Menü im MUN

Aperitif: Der Pinot Rosé Spumante Brut "La Contesse" aus dem Veneto ist ein sehr frischer, leichter und fruchtiger Appetitanreger mit einem Duft nach Himbeeren.

1. Gang: Asiatischer Salat: Diesem kleinen Rohkost-Starter mit frittierten Wan-Tan-Streifen verleiht das asiatische Dressing den besonderen Kick, das zum selbst Dosieren in einem extra Fläschchen an den Tisch kommt. Dazu passt das weiße Cuvée "1955" vom Weingut Brandt.

2. Gang: Sushi: Tunfisch, Lachs, Ama-Ebi-Garnele & Spicy Tuna Maki Achtung: Nicht das Sushi mit dem Reis voran in der Sojasauce ertränken, das zerstört den feinen Geschmack des Fisches. Nur leicht dippen. Wasabi ist in den Kreationen bereits enthalten, außer in der Garnele, weil es sie bitter machen würde. Im Glas vervollständigt das Erlebnis der "Swing" vom Schloss Plettenberg an der Nahe (siehe Bild), melodiös, mit vollem Körper.

3. Gang: "Bossam": Koreanischer Schweinebauch, Chinakohl & scharfer Rettich Früher wurde nach der Weißkohl-Ernte für die Arbeiter ein Schwein geschlachtet und mit Kimchi, quasi der koreanischen Variante von Sauerkraut, serviert. Natürlich ist dieses Bossam feiner: Der Schweinebauch lag 24 Stunden lang in Miso-Sake-Marinade, der Chinakohl mit Rettich ist nur angelehnt an das scharfe Kimchi, sehr viel milder und eleganter. Der Spätburgunder Blanc de Noir vom Weingut Laquai aus dem Rheingau, mit feiner Mineralik, kommt in Kombination mit dem Gang richtig zur Geltung.

4. Gang: Sirloin-Steak mit Soja-Butter-Sauce & Wasabi-Kartoffelpüree: Diese Sauce zum argentinischen Steak! Auf Knochenmark-Basis ist sie eingekocht, neben den Komponenten Butter und Soja finden sich zum Beispiel Knoblauch und Ingwer darin. Dazu muss es natürlich ein argentinischer Malbeck sein.

5. Gang: Mango-Eis: Mit Kastanie und Maracuja Kastanienpüree, Ahornsirup, Maracuja-Creme, weiße Schokolade, Beeren und natürlich das Mango-Eis – hier ist für jeden etwas dabei. Und der liebliche Gewürztraminer aus dem Hause Kesselring gibt sein Übriges dazu.

MUN, Innere Wiener Straße 18, Ess-Klasse von 2. Juli bis 28. Juli, Reservierung mit dem Stichwort "Ess-Klasse" unter Telefon: 62 809 520.