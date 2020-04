Was sagt Oana Nechiti zu den Gerüchten um ihr Jury-Aus bei DSDS? "Wir lassen da alle schön quatschen", erklärt sie auf Nachfrage der "Bild". Auch RTL will sich noch nicht zu neuen Gesichtern in der Castingshow äußern, wie Sprecherin Anke Eickmeyer der Zeitung sagt: "Nach jeder Staffel gibt es Spekulationen über die Jury. Wir werden wie immer zur rechten Zeit alle Infos zur neuen DSDS-Staffel bekannt geben."