Der Münchner, Sänger der Punk-Band "Einstürzende Musikantenstadl", war auch bei der Demo "Ausspekuliert" sehr engagiert, auf der er spektakulär das Münchner Kindl zu Grabe getragen hat. Er gibt das "Gaudiblatt" heraus.

Nauerz: "Das ist eine verkappte Mieterhöhung"

Oliver Nauerz zahlt eine monatliche Kaltmiete von 462 Euro für seine kleine Schwabinger Wohnung. Jetzt wehrt er sich vor Gericht gegen dubiose Mehrzahlungen: "Das ist eine verkappte Mieterhöhung, die die Hausverwaltung über irgendwelche Betriebskosten einholen will – was sie nicht darf! Weil nichts davon in meinem Vertrag steht. So argumentiert auch mein Anwalt. Der Hausbesitzer soll ein ziemlich reicher Mann sein. Aber die Hausverwaltung versucht bei den Mietern rauszuholen, was geht. Das ist asozial! In meinem Haus wehren sich fast alle. Wir haben schriftlichen Widerspruch eingelegt. Ich hoffe, ich gewinne meinen Prozess um 642 Euro Heiz- und Betriebskosten. Ich habe keine Rechtsschutzversicherung. Falls ich verliere, ist das mein eigenes Risiko. Dann bleibe ich auf den Anwalts- und Gerichtskosten sitzen. Aber ich bin Mitglied im Bündnis Bezahlbares Wohnen. Das ist ein sauwichtiges Thema."

Beim Mieterstammtisch war der Pflegeassistent zum ersten Mal. Am Mittwoch im Gerichtssaal hat sich der Vermieter von seiner Hausverwaltung vertreten lassen. Damit hat Oliver Nauerz gerechnet. Es ist ihm persönlich eigentlich total zuwider, vor Gericht zu ziehen. Aber er fühlt sich hier im Recht. Zum Prozess in der Pacellistraße waren zehn seiner Hausbewohner aus der Mittermayrstraße als Zuhörer gekommen – zur Unterstützung. Oliver Nauerz war wirklich überrascht. Er hat sich gefreut über die große Solidarität: "Fast das ganze Haus von mir war da – und das bei dem schönen Wetter. Ich wünsche mir, dass mein Streit vor Gericht allen zugutekommt."

