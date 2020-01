Der Anruf, der Isabell Zacharias damals wieder Mut machte, kam ausgerechnet von einem CSU-Kollegen. Die studierte Ökotrophologin saß damals in ihrem leeren Büro auf der Fensterbank, nur noch ein paar Umzugskisten auf dem Boden. Da klingelte ihr Handy. "Oliver Jörg von der CSU hatte damals sein Direktmandat verloren", sagt Zacharias. "Er rief an, um mir alles Gute zu wünschen. Und er sagte: Sei doch froh, jetzt kannst du etwas anderes machen!" Sie fühlte sich erlöst, erzählt sie. "Das war so banal, aber irgendwie auch so wichtig."

Wenig Kontakt zur SPD

Von ihrer eigenen Partei hörte Zacharias wenig. "Die SPD ist im Hier-und-Heute-Geschäft, da hatte man wohl wenig Zeit", sagt Zacharias. "Ich verstehe das und ich nehme es auch nicht wirklich persönlich." In den Landtag geht Zacharias nach ihrer Abwahl selten. "Ich bin da Vergangenheit. Und man ist ja nur ungern Vergangenheit", sagt sie. "Der Landtag war mein Zuhause, die Fraktion mein Wohnzimmer. Aber das ist vorbei."

In ihrem alten Büro arbeitet jetzt ein AfD-Abgeordneter. "Ich will gar nicht genau wissen, wer da sitzt", sagt Zacharias. Sie hat lange Nächte in dem Büro verbracht, auf dem Sofa ihr Kind gestillt – und sogar hier übernachtet. In ihrem neuen Büro übernachtet Zacharias nicht. "Ich arbeite anders", sagt sie. "Weniger als früher. Ich habe ein Ziel, eine Mission." Zacharias blickt auf die Wände des Büros. Überall hängen bunte Post-it-Zettel mit Aufgaben.

Nach Weihnachten 2018 beginnt sie einen neuen Job zu suchen. "Ende Dezember war die Infrastruktur der Abgeordneten Isabell Zacharias abgewickelt", sagt sie. Sie habe sich viel um ihre Kinder gekümmert, in ihrer Wohnung die Fenster geputzt. "Zum ersten Mal seit drei Jahren", sagt sie. "Davor hatte ich nie Zeit." Die größte Herausforderung sei damals gewesen, wieder Struktur in ihren Alltag zu bringen. "Ich musste mich ordnen", erzählt sie. Einen ersten Job fand sie noch vor Weihnachten in ihrer Lieblingsbuchhandlung "Lehmkuhl". "Ich bin da vorbeigegangen und habe gefragt, ob ich mithelfen kann", erzählt sie. "Ich habe dann Bücher eingepackt und Leuten beim Geschenke aussuchen geholfen. Ich bin dafür sehr dankbar. Glück kann so einfach sein."

"Ich habe damit abgeschlossen"

Heute hat Isabell Zacharias wieder eine Struktur in ihrem Alltag. "Ich stehe sogar früher auf als damals", erzählt sie. Die Geschäftsführerin des Hospizdiensts DaSein, Katharina Rizzi, sprach Zacharias auf einer Parteiveranstaltung an. "Sie hat mir von dem Job erzählt und ich habe einfach gesagt: Ich mach’s." Die Aufgabe, an der Isabell Zacharias jetzt arbeitet, ist ehrgeizig. "Mein Job ist: Finde ein Grundstück in der Innenstadt, im Süden oder Osten, und sammle 30 bis 35 Millionen Euro, um ein Hospiz zu bauen." Zacharias lacht, wenn sie von der Herausforderung erzählt. "Das ist natürlich eine Herkules – nein, Herkulinenaufgabe. Aber das hat mich noch nie abgeschreckt."

An ihrem Schreibtisch will Zacharias noch einmal ihre E-Mails anschauen, dann muss sie los, ihr Kind von der Schule abholen. "Alles fügt sich", sagt sie. "Wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Ich glaube, das kann man von all dem mitnehmen." Zacharias hat keine dringenden E-Mails, sie verlässt ihr Büro, schließt die Tür hinter sich ab. Vom Büro in der Karlstraße läuft sie zum Hauptbahnhof.

Wenige hundert Meter entfernt, am Königsplatz, trifft sich "Fridays for Future" zum Protest, es laufen Leute mit Plakaten vorbei. Die großen politischen Themen: Reizen sie Zacharias nicht mehr? "Ich habe damit abgeschlossen", sagt sie. "Ich hätte nach meiner Zeit im Landtag ja auch etwas Politisches machen können, aber das wollte ich nicht. Es ist gut so, wie es jetzt ist."

Zacharias erreicht den Bahnhof, sie muss sich beeilen. Ihr Vertrag bei DaSein läuft noch zwei Jahre. Dann wird sie 56 sein. Hat sie Pläne für die Zeit danach? "Nein", sagt sie. "Ich glaube, das habe ich gelernt: nicht zu weit nach vorne zu schauen. Was in zwei Jahren ist, das kann jetzt noch niemand wissen."

