Entsprechend angesäuert wirkte Trainer Daniel Bierofka nach dem erneut dürftigen Auftritt seines Angreifers. "Es war viel zu wenig von ihm. Ich weiß nicht, wo er ist – das muss man ihn vielleicht mal selber fragen", moserte der 40-Jährige – und deutete an, dass der Auftritt am Samstag Owusus letzter im Löwen-Trikot gewesen sein könnte: "Wir müssen mal schauen, wer in den nächsten Wochen vorne spielt."