München/Dortmund - Frust beim FC Bayern! 0:2 in Dortmund, der erste Titel der Saison geht an den BVB. Die sich anbahnende Niederlage sorgte bereits während der Partie für überhitzte Gemüter bei den Münchnern. Selbst Joshua Kimmich, eigentlich für seinen stets kühlen Kopf geschätzt, hatte sich in einer Szene nicht ganz im Griff.