Es startete als Witz... Gwyneth Paltrow verrät, was es mit ihrer "Vagina-Kerze" auf sich hat

Das muss man erst einmal schaffen: Gwyneth Paltrow (47, "Shakespeare In Love") hat mit einer im Grunde schnöden Kerze das gesamte Internet aufgemischt. Die Kerze namens "This Smells Like My Vagina", zu deutsch: "Das riecht wie meine Vagina", war in der letzten Woche Gesprächsthema in sämtlichen Medien und in Paltrows "Goop"-Shop innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Nun hat die Lifestyle-Spezialistin erzählt, was es mit dem "skandalösen" Produkt auf sich hat.