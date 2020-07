Dieses Mal aber nicht in Grün, sondern in Wellenform und Gold. Landshuts Baudirektor bezeichnet den Neubau am Kupfereck als einen weiteren Publicity-Schachzug des Eigentümers, um in die Öffentlichkeit zu kommen. Für den Besitzer und Gestalter, den Malermeister Franz Rebl aus Landau, ist es hingegen ein "Hingucker".