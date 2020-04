Solange kein Impfstoff gefunden ist, sei es in ihren Augen "absolut richtig", so ein riesiges Fest mit Millionen von Menschen abzusagen. Ob es 2021 eine Wiesn und damit ihre Damen-Wiesn geben wird, kann die Gastgeberin nicht sagen. "Was ist morgen?, diese Frage stelle ich mir oft", erzählt Regine Sixt. "Niemand kann sie beantworten und diese Ungewissheit ist furchtbar. In den letzten Jahrzehnten gab es immer mal wieder schwierige Jahre, aber dass die Welt auf einen Schlag stillsteht, löst eine tiefe Traurigkeit aus. Egal, in welche Branche man schaut, alle haben jetzt hart zu kämpfen. Normalerweise bin ich ein hoffnungsfroher Mensch, aber gerade fehlt auch mir manchmal der Glaube daran, dass alles wieder gut wird."