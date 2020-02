Doch mit dieser Lösung ist Graf nicht zufrieden. "Ich bewundere unsere Einsatzkräfte und die Arbeit, die sie tun, sehr", sagt Graf. "Aber gerade deshalb sollten sie nicht ihre Zeit damit verschwenden, mich aus der Wohnung tragen zu müssen, weil der Aufzug nicht funktioniert."

Auch das Geld, das die Stadibau der Feuerwehr für die Einsätze zahlt, sei sicher anderswo besser eingesetzt. "Ich bin es so überdrüssig, jedem erklären zu müssen, warum ich auf den Aufzug angewiesen bin", sagt Graf. "Ich habe in meinem Leben viel mit Aufzügen zu tun, aber so ein Mysterium wie um diesen habe ich noch nie erlebt."

Hausverwaltung denkt an Generalüberholung des Aufzugs

Sie sieht vor allem die Hausverwaltung in der Pflicht. "Die hatten mir auch versichert, dass sie den Wartungsauftrag an die Firma übertragen, die den Aufzug gebaut hat", sagt Graf. Dann könne eine Reparatur in Zukunft vielleicht schneller durchgeführt werden. "Doch das haben sie nicht gemacht", sagt Graf.

Auch das Verhalten der Firma Kone findet sie unangemessen. "Die müssen doch ungefähr sagen können, wann der Aufzug wieder geht." Der Geschäftsführer der Stadibau erklärt, dass schon überprüft werde, ob der Aufzug bald generalüberholt werden kann. "Dann fällt er hoffentlich weniger oft aus."

Für Graf ist das nur ein kleiner Trost: "Der Aufzug ist dann dafür ja wieder außer Betrieb", klagt sie. Wenn Heidrun Graf also in den nächsten Tagen ihre Wohnung verlassen will, wird sie nun wieder die Feuerwehr rufen müssen – solange bis der Aufzug dann irgendwann vielleicht wieder funktioniert.

