Pikant an der Sache ist, dass Oliver Pocher angeblich vor Jahren mal einen Flirt mit der damals 18-jährigen Yeliz gehabt haben soll, was der Comedian allerdings dementiert hat. Aber auch dabei hält Amira zu der Influencerin: "Ich habe Oli auch gesagt, dass ich nicht glaube, dass du dir so Sachen ausdenkst ... Und er sich wahrscheinlich einfach nicht mehr erinnern kann, weil es so viele waren in der Vergangenheit."