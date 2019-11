"Es ist unumkehrbar" Inka Bause: Nach dem Mauerfall war sie verunsichert

"Ich wusste erst einmal nicht, was passieren wird. [...] Als Günter Schabowski am Abend von der Grenzöffnung sprach, war ich vollkommen verunsichert, ob das jetzt Scherz oder Ernst war", erzählt Bause im Gespräch mit dem Berliner "Tagesspiegel". "Ich habe mir 30 Pfennig aus der Geldbörse meines Vaters geklaut und bin sofort mit meinem Freund rüber." Sie besuchten den abgeschobenen Bruder ihres Freundes im Westen. "Als ich beim Rotwein irgendwo im Wedding saß, war meine größte Angst, ob mich die 'Organe', vor denen uns eine riesige Autorität eingebläut worden war, auch tatsächlich wieder zurücklassen - in meine Heimat, in mein Zuhause, in meine Geborgenheit."