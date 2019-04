"Bei Arjen ist es für uns keine Genugtuung. Im Gegenteil: Es ist sehr traurig. Er spürt immer wieder was. Die Ärzte bescheinigen mir immer wieder, dass es gut ist, dass er eingreifen könnte. Aber der Spieler entscheidet. Er spürt was. Er fühlt sich momentan nicht so, dass er auf höchstem Niveau Fußball trainieren und spielen könnte", erklärte Kovac: "Ich hoffe, dass er diese Saison noch spielen kann. Wir schauen nach vorne und sehen im Moment noch nicht das Ende der Verletzung."