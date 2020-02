Angesprochen auf die Gerüchte um ein Engagement in Karlsruhe wiegelt Bierofka aber ab. "Der KSC hat sich ganz klar zu Christian Eichner bekannt. Warten wir ab, was passiert", sagt der Übungsleiter, der sich in Sachen Zukunftsplanung ohnehin keinen Druck macht: "Wenn ein Anruf kommt und ich kann mich mit der Aufgabe identifizieren, dann nehme ich den Job vielleicht an. Aber es muss passen. Ich bin Gott sei Dank in der Lage, dass ich unabhängig bin und selbst entscheiden kann, wann ich was mache."