Roter Panda – eine stark gefährdete Tierart

Wie der Tierpark mitteilt, wird der Rote Panda von der Weltnaturschutzunion IUCN als "stark gefährdet" gelistet. Derzeit leben wohl lediglich 10.000 Rote Pandas noch in ihrem ursprünglichen Lebensraum im Himalaya-Gebirge, was mitunter an mehrmals durchgeführten Abholzungen zur wirtschaftlichen Erschließung des Verbreitungsgebietes liegt.