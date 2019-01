Es ist ein Kompass Für das "Traumschiff"? Florian Silbereisen hat ein neues Tattoo

Hinter Moderator, Sänger und Schauspieler Florian Silbereisen (37, "Vorsicht unzensiert!") liegen ereignisreiche Wochen. Nach der Bekanntgabe der Trennung von Schlager-Queen Helene Fischer (34, "Herzbeben"), folgte nun die Ernennung zum neuen "Traumschiff"-Kapitän im ZDF. Doch das war noch nicht alles. Der 37-Jährige hat neuen Körperschmuck. Nein, das Tattoo von Ex Helene hat er sich nicht überstechen lassen, das will er bekanntlich behalten. Nun ziert aber ein Kompass seinen linken Arm. "Als Kapitän darf ich nun völlig neue Ziele ansteuern, mit einem Tattoo-Kompass auf dem Arm", erklärt er der "Bild am Sonntag".