Reisinger: Neue Schulden kommen nicht infrage

Das am Wochenende unterbreitete Hilfsangebot des Investors sieht Reisinger derweil noch skeptisch. "Er hat leider nicht konkretisiert, wie er helfen will. Mit neuen Darlehen hilft er uns nicht, das muss er endlich mal verstehen", stellte Reisinger klar. Ismaik hatte sich am Samstagabend nach der bitteren 1:5-Klatsche in Magdeburg auf Facebook zu Wort gemeldet und erneut seine Bereitschaft erklärt, die Löwen in der aktuellen Situation unterstützen zu wollen.