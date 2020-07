München - Akkus von E-Rollern, die beim Laden in Flammen aufgehen, brennende Hybrid-Luxuskarossen, die in mit Wasser gefüllte Container getaucht werden: Feuerwehreinsätze mit brennenden E-Fahrzeugen sorgen immer wieder für spektakuläre Bilder – und bis die Gefahr gebannt ist, dauert es meist länger, als wenn ein herkömmliches Fahrzeug in Flammen steht. "Bei einem Elektroauto können noch Stunden nach einem Brand die Akkus reagieren und erneut in Flammen aufgehen", bestätigte ein Feuerwehrsprecher der AZ.