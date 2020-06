Es gibt Wichtigeres als die Karriere Mark Hamill und weitere Stars unterstützen Protest von John Boyega

Auch Schauspieler und Regisseur Jordan Peele (41, "Get Out") versicherte bei Twitter: "Wir stehen hinter dir, John." Auf dem offiziellen "Star Wars"-Twitter-Account zeigte man sich ebenfalls als Unterstützer des 28-Jährigen. "John Boyega, du bist unser Held", heißt es dort unter anderem in einem Statement der Produktionsfirma Lucasfilm.