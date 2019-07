Geschwächte Löwen starkreden

Abstiegskandidat Nummer eins? Oder doch für eine Überraschung gut? Präsident Robert Reisinger stört es, dass Sechzig im Vorfeld der Saison schwachgeredet wird. "Wir können alle nicht in die Glaskugel schauen", erklärte der Oberlöwe: "Also sage ich: Gehen wir es an, zeigen wir, dass wir eine Einheit sind, und dann werden wir auch in der nächsten Saison erfolgreich sein." Gorenzel hält dagegen: "Unsere erste Elf ist gut, wenn Leistungsträger wie Quirin Moll und Lex fit sind. Aber du brauchst im Laufe einer Saison 15,16 Leistungsträger. Da braucht man nicht behaupten, der Gorenzel würde jammern. Das ist Blödsinn. Es sind Fakten."

Sechzig brauche "wenig Verletzungen, Glück und vielleicht doch noch einen Stürmer, der die Bälle festmachen kann und Kopfballduelle gewinnt. Dann kann es eine sorgenfreie Saison werden."

Lesen Sie auch: Bei drei Promi-Transfers würde 1860 kassieren