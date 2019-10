Müllers aktuelle Situation beim FC Bayern kommentiert Kögl auch nur sachlich-nüchtern. "Es ist , wie es ist. Thomas hat noch eineinhalb Jahre Vertrag. Mehr gibt es dazu im Moment nicht zu sagen." Deshalb müsse man "jetzt nicht in die Zukunft schauen". Müller saß die letzten fünf Partien der Münchner nur auf der Bank, kam lediglich als Joker zum Einsatz. Nach der 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Wochenende dampfte er als erster Spieler kommentarlos aus der Allianz Arena ab, wohl auch weil sein Trainer mit einer Aussage, Müller käme zum Einsatz "wenn Not am Mann" sei, für Irritation sorgte.