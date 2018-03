Am besten gefiel den Bürgern der kleeblattförmige Entwurf, in dem drei "Lernhäuser" auf einem massiven Sockel stehen, in dem die Gemeinschaftsräume konzentriert sind. Hier ist auch der Ausblick in den Park am besten, zudem punktet die innere Erschließung mit kurzen Wegen. Wenig Bring- und Holverkehr über die Fideliostraße gäbe es, könnten die Elterntaxis an der Freischützstraße halten. Nach kurzem Marsch durch den Park wären die Kinder dann an der Schule. Im Herbst soll der Stadtrat entscheiden, welche Variante umgesetzt wird.